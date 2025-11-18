Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил Генпрокуратуру срочно вмешаться в ситуацию с масштабной экологической аварией в Санкт-Петербурге. Обрушение Выборгского канализационного коллектора создало прямую угрозу Неве — главному источнику питьевой воды для пятимиллионного города

ЧП произошло еще 20 октября в районе улицы Харченко. В результате провала грунта неочищенные канализационные стоки ушли в Муринский ручей, а оттуда — в реку Охту. Как подчеркивает Миронов в своем официальном запросе к генеральному прокурору Александру Гуцану, существует реальная опасность попадания загрязнений в Неву, которая обеспечивает до 95% водозабора для жителей города.

Парламентарий ссылается на обращение петербургских коллег, которые уже фиксируют первые тревожные последствия. К Миронову обратилась председатель Совета питерского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова Она сообщила, что жители жалуются на устойчивый смрад в районе Охты, а на берегах реки начала появляться мертвая рыба.

«Принимая во внимание остроту проблемы, прошу Генерального прокурора дать указание изучить сложившуюся ситуацию для недопущения нарушения норм экологического законодательства. Прошу также принять меры прокурорского реагирования, в том числе по привлечению к ответственности всех виновных лиц», — заявил Миронов.

В июле 2025 года Санкт-Петербург пережил угрозу наводнения. Город спас Комплекс защитных сооружений, закрывший затворы.