Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 февраля подписали соглашение о внедрении единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в питерских поликлиниках. Об этом Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, запуск этой системы принесет пользу не только жителям Санкт-Петербурга, но и Москвы, поскольку совместное развитие подобных решений эффективнее.

Теперь медицинские работники Санкт-Петербурга получат доступ к большому количеству цифровых платформ, включая:

электронную регистратуру , которая позволит распределять потоки пациентов и формировать расписания приемов в электронном формате;

, которая позволит распределять потоки пациентов и формировать расписания приемов в электронном формате; централизованный лабораторный сервис , обеспечивающий оформление направлений на анализы и получение результатов в электронном виде;

, обеспечивающий оформление направлений на анализы и получение результатов в электронном виде; электронную медицинскую карту, с помощью которой сведения о состоянии здоровья пациентов будут фиксироваться и просматриваться в единой цифровой среде.

Кроме них будут задействованы сервис инструментальной диагностики, предусматривающий назначение и получение результатов исследований в электронном формате, и телемедицинский сервис, необходимый для проведения дистанционных консультаций пациентов. Также планируется внедрение системы поддержки врачебных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая будет помогать специалистам при формировании предварительных и окончательных диагнозов.

Реализацию соглашения между городами предполагается провести в три этапа:

на подготовительной стадии поликлиники Санкт-Петербурга оснастят вычислительной техникой и программным обеспечением; на этапе внедрения поликлиники подключат к региональному сегменту ЕМИАС, при этом работы будут включать интеграцию с другими информационными ресурсами; на этапе эксплуатации все амбулаторные медицинские организации государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга начнут функционировать в едином цифровом контуре.

Со своей стороны Беглов напомнил, что два года назад между Москвой и Петербургом уже было заключено соглашение о внедрении информационно-аналитической системы в стационары города, и в настоящее время она успешно применяется.