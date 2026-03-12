Организовать визит Хавьера Милея в Москву в настоящее время проблематично, однако президент Аргентины мог бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях международного форума. Такое мнение в специальном интервью RTVI выразил посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра. Он также ответил на вопрос о том, может ли членство Аргентины в МУС помешать гипотетическому визиту Путина в Буэнос-Айрес.

С момента вступления в должность президента Аргентины в 2023 году Хавьер Милей не встречался лично и не созванивался с Владимиром Путиным, подтвердил дипломат.

«Нет, они не встречались лично. Они не созванивались. Прямо сейчас, насколько я понимаю, в нынешнем контексте президенту Милею довольно сложно посетить Россию или господину Путину — Аргентину. Возможно, они могли бы встретиться на полях международного мероприятия, например, в ООН или на саммите „двадцатки“. Обе страны состоят в G20. Но организовать государственный визит довольно сложно, будь то в Москву или в Буэнос-Айрес», — сказал посол Аргентины.

На вопрос RTVI, получал ли Хавьер Милей приглашение от Кремля посетить Россию, дипломат ответил отрицательно: «Нет. По крайней мере, не через посольство».

Между тем Аргентина входит в число стран-участниц Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана.