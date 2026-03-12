Организовать визит Хавьера Милея в Москву в настоящее время проблематично, однако президент Аргентины мог бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях международного форума. Такое мнение в специальном интервью RTVI выразил посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра. Он также ответил на вопрос о том, может ли членство Аргентины в МУС помешать гипотетическому визиту Путина в Буэнос-Айрес.
С момента вступления в должность президента Аргентины в 2023 году Хавьер Милей не встречался лично и не созванивался с Владимиром Путиным, подтвердил дипломат.
«Нет, они не встречались лично. Они не созванивались. Прямо сейчас, насколько я понимаю, в нынешнем контексте президенту Милею довольно сложно посетить Россию или господину Путину — Аргентину. Возможно, они могли бы встретиться на полях международного мероприятия, например, в ООН или на саммите „двадцатки“. Обе страны состоят в G20. Но организовать государственный визит довольно сложно, будь то в Москву или в Буэнос-Айрес», — сказал посол Аргентины.
На вопрос RTVI, получал ли Хавьер Милей приглашение от Кремля посетить Россию, дипломат ответил отрицательно: «Нет. По крайней мере, не через посольство».
Между тем Аргентина входит в число стран-участниц Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана.
«Мы об этом не думаем, потому что в настоящее время о подготовке государственного визита господина Путина в Аргентину, в регион речи не идет, — ответил посол на вопрос RTVI о том, может ли членство Аргентины в МУС стать препятствием для возможного визита президента России. — Как я понимаю, он не путешествует. Например, он не поехал на саммит „двадцатки“ в Бразилию — его представлял господин Лавров. Итак, мы не ожидаем визита прямо сейчас, не в Аргентину».