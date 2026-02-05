Канада приняла решение закрыть иммиграционный офис в Москве в рамках «программы по сокращению общих расходов». Так в посольстве Канады в Москве ответили на запрос RTVI о том, почему канадские визовые центры на территории России с 28 января перестали принимать от россиян документы (включая паспорта) для оформления виз.

«Решение о закрытии иммиграционного офиса в Москве было принято в рамках общегосударственных усилий по модернизации деятельности правительства и сокращению общих расходов — Всеобъемлющего обзора расходов (CER), который был анонсирован в рамках федерального бюджета Канады на 2025 год и в настоящее время реализуется правительством Канады», — сообщили RTVI в посольстве Канады.

В дипмиссии уточнили, что «программа CER направлена на то, чтобы правительство сосредоточилось на своих основных приоритетах».

Ранее на сайте правительства Канады появилось сообщение об «изменениях в визовых и иммиграционных услугах в России». В нем сказано, что с 28 января 2026 года визовые центры (Visa application centres, VAC) в России «больше не принимают паспорта и [другие] документы».

«Выберите визовый центр за пределами России, который принимает документы, при необходимости предъявить паспорт или проездной документ», — говорится в соответствующем разделе портала. Причины этого не разъяснялись.

В поисковой системе портала Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург отмечены как города, где визовые услуги пересмотрены (сами визовые центры на территории России при этом не закрыты). Напротив украинских Киева и Львова стоят пометки «только биометрия». А единственное место, где канадский VAC «временно закрылся до дальнейшего уведомления», — столица Никарагуа Манагуа.

RTVI направил в посольство Канады запрос о том, с чем связано такое решение и почему оно принято именно сейчас, идет ли речь о временной или постоянной мере и означает ли она, что Канада приводит свою визовую политику в отношении россиян в соответствие с визовой политикой США. С сентября 2025 года вступило в силу требование о том, что граждане России имеют возможность подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве.

«Мы тщательно анализируем все расходы и принимаем ответственные решения, чтобы обеспечить более эффективное обслуживание всех канадцев. Решение о закрытии иммиграционного офиса в Москве было принято как часть общегосударственной программы по модернизации деятельности правительства и сокращению общих расходов. В этом обзоре [CER] рассматривалось, как обеспечить более устойчивое и последовательное выполнение программ по всему миру», — заключили в посольстве Канады в Москве.

В январе 2025 года посол Канады в России Сара Тейлор подтверждала в интервью RTVI, что канадские власти не прекратили выдачу виз россиянам.

«Только в отношении небольшого числа людей, в основном из правительства, мы ввели санкции, и поэтому им не выдаем визы, как раньше. Но простым россиянам — безусловно [продолжаем выдавать]. Мы продолжаем принимать российских студентов, которые поступают в университеты Канады. Мы принимаем российских гостей. Так что, да, мы не прекратили процесс выдачи виз», — рассказывала Сара Тейлор.

Также, по словам посла, россине могут податься на канадскую визу, чтобы навестить родственников в Канаде.

«Наши визовые центры действуют в Москве и в некоторых других регионах России, так что желающие могут подать заявки», — объясняла Сара Тейлор.