Общая капитализация всей России в начале 2026 года составила более 900 трлн рублей, что равнозначно стоимости Нью-Йорка. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества, пишет РБК.

Рыночная капитализация предполагает расчет стоимости компании на базе текущей стоимости ее акций на бирже. Этот показатель дает представление об оценке инвесторами всего предприятия в настоящий момент. Как следует из базы данных исследовательского подразделения Федерального резервного банка Сент-Луиса, реальный ВВП Нью-Йорка в 2024 году составил $1,84 трлн.

«Я несколько раз об этом говорил, в начале этого года капитализация страны превысила чуть больше 900 трлн. Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира. Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк?» — сказал вице-премьер.

Хуснуллин выразил уверенность в том, что сложившееся положение дел является серьезным свидетельством «недокапитализированности» страны. Он напомнил, что в современном мире имущество играет ключевую роль в формировании налоговой базы регионов.

Вице-премьер сообщил, что в России ведется работа по переоценке и кадастрированию, и заявил о необходимости поставить на текущий год задачу оценить корректность оценки федерального имущества, а также того дохода и налоговой базы, которые оно приносит.

Помимо этого, Хуснуллин обратил внимание на то, что плановые поступления были перевыполнены на 32% и дал позитивную оценку этому показателю, сообщает «Интерфакс». В то же время, вице-премьер отметил, что ликвидных «легких объектов» становится «все меньше и меньше».

Также заместитель председателя правительства коснулся темы динамики увеличения доходов в последние три года и заявил о необходимости усилить в 2026 и 2027 году работу в этом направлении «с учетом сегодняшнего состояния бюджета».

Отдельно Хуснуллин высказался о задаче по привлечению земли под строительство жилья и напомнил о том, что до 2030 года необходимо найти не менее 500 тыс. га земельных площадок под жилищное строительство.

«За прошлый год мы рассмотрели порядка 10 тыс. га. В этом году 12 тыс. га ставим задачу», — добавил он.

По словам вице-премьера, с этой целью необходимо сразу же подготовить документацию, чтобы эти территории вовлекались в строительный оборот.