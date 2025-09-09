Россия до конца 2025 года может увеличить размер госдолга, который сейчас «небольшой», заявил Радио РБК глава Минфина Антон Силуанов. Также он сообщил, что цель правительства — создать такой бюджет, чтобы последствия санкций не могли на него повлиять.

«Но можно ли увеличивать долг? Да, с одной стороны, в этом году мы это будем делать. Это будет в пределах разумных увеличений. Сразу хочу сказать, это не будет какие-то большие дисбалансы для бюджета», — заявил Силуанов.

Он отметил, что сейчас у России госдолг «небольшой»: «Чуть меньше, может, 15% от валового внутреннего продукта».

«Вы скажете: “Ну чего такого, давай сделаем 20—25%”. Да можно и дальше пойти, как многие страны это делают», — добавил министр.

По его словам, госдолг России «очень просто увеличить», но нужно помнить, что расходы на его обслуживание очень большие.

«Если мы будем дальше увеличивать долг, то это будет вытеснять другие все расходы. У нас меньше будет денег оставаться на наши приоритеты. Расходы по обслуживанию будут все больше и больше занимать долю в бюджетном пироге», — пояснил он.

Кроме того, уточнил министр, есть еще один фактор: чем больше будет госдолг, тем меньше возможностей для ЦБ снижать ключевую ставку. По его словам, Банк России внимательно следит за ситуацией с бюджетом.

«Чем меньше у нас будет дефицит бюджета, тем больше возможностей для кредитов коммерческим банкам. Чем меньше у нас будет дефицит бюджета, тем мягче может быть денежно-кредитная политика», — добавил глава Минфина.

Силуанов отметил, что в условиях санкционной политики против России правительство должно сформировать такой бюджет, чтобы он представлял собой «железобетонную конструкцию».

«Сбалансированный бюджет дает бюджетный щит в отношении санкций, которым пытаются разрушить нашу экономику, финансы», — заявил он.

В бюджете на 2025 год государственный долг установлен на уровне 35,41 трлн рублей, что составляет 16,5% от ВВП. Из этой суммы основная часть — 29,38 трлн рублей — приходится на внутренний долг, а 6 трлн рублей — на внешний.