Житель города Великие Луки в Псковской области задержан за попытку поджечь здание администрации с помощью самодельного коктейля Молотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Псковской области.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), его ведет следственный отдел регионального УФСБ. Сотрудники ведомства установили, что подозреваемый разделяет радикальные политические взгляды антироссийской направленности.

В пресс-службе управления уточнили, что мужчину задержали представители частной охранной организации (ЧОП), когда он собирался осуществить свой план по поджогу здания великолукской городской администрации.

Сейчас задержанный находится под арестом: суд по ходатайству следствия избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. В УФСБ добавили, что продолжают расследовать уголовное дело в отношении него.

Напомним, в 2022 году в здание мэрии Тольятти (Самарская область) бросили коктейль Молотова. В результате было повреждено крыльцо и выбиты оконные стекла у входа. Возгорание охватило 10 квадратных метров, вызванные на место происшествия пожарные ликвидировали его за 20 минут.