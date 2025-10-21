Лекция экстрасенса Леонида Коновалова в детском центре «Орленок» о том, что американцы не летали на Луну — преступление, как и сами передачи про экстрасенсов, а российская космонавтика никогда не ставила под сомнение факт американских лунных экспедиций. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал глава Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, академик Евгений Александров.

«Будучи с детства увлечен фантазиями о межпланетных перелетах, уже в зрелом возрасте я тщательно отслеживал все скудные отчеты о программе «Аполлон», появляющиеся в советских газетах. Наиболее подробные сообщения печатались в еженедельных сборниках «За рубежом». Но мне удалось получить разрешение читать в «спецхране» библиотеки АН АССР профессиональные американские журналы, посвященные космосу, где все этапы подготовки полетов на Луну и последовавшие экспедиции описывались во всех подробностях. Никогда в печати СССР не возникали сомнения в подлинности событий программы «Аполлон». Эти сомнения появились пару десятилетий позже конца программы, — рассказал академик Александров. — В России на волне антиамериканизма это было подхвачено с энтузиазмом. Мне приходилось много дискутировать на эту тему».

Ранее RTVI писал, что сотрудник Госфильмофонда, участник «Битвы экстрасенсов» Леонид Коновалов был приглашен для выступления в детском центре «Орленок» (Туапсе) в рамках фестиваля-форума «Бумеранг» и рассказывал школьникам и педагогам, почему пилотируемые полеты американцев на Луну — мистификация, а ракеты Илона Маска никогда не полетят на Луну, поскольку тоже являются бутафорскими.

Как рассказал сам Коновалов в своем блоге, организаторы мероприятия посчитали, что рассказ об американцах, которые не были на Луне, но «распространяют фальшивую информацию», очень важен для патриотического воспитания молодежи».

Президент форума, учредителями которого являются правительство Российской Федерации и Министерство просвещения, кинорежиссер Владимир Грамматиков в разговоре с RTVI подтвердил выступление Коновалова перед детьми, сказав, что теория лунного заговора США — его «козырная карта» и одновременно «его личное мнение».

Оценивая лекцию Коновалова о лунном заговоре, Александров назвал ее преступной, и предложил поискать статью, чтобы привлечь его за распространение «фейков» или за пропаганду оккультизма.

«Что сказать о выступлении участника «Битвы экстрасенсов» Леонида Коновалова в детском центре «Орлёнок»? Сказать можно многое, начиная с «Битвы экстрасенсов», которая мне всегда представлялась преступной, имеющей если не целью, то результатом оглупление огромной аудитории телевизора. Наша Комиссия по борьбе с лженаукой многократно пыталась убедить власть в необходимости прекратить это безобразие. Мы тщетно пытались объяснить властям, что никаких «экстрасенсов» (или, по-старому, колдунов и ведьм), обладающих сверхъестественными способностями, не существует. Это безмерное число раз доказано. Сошлюсь хотя бы на многолетний опыт комиссии Джеймса Рэнди или на свидетельства бесстрашного репортёра Бориса Соболева, который полностью разоблачил жульничества отечественной «Битвы экстрасенсов», — считает председатель комиссии. — Называющий себя «экстрасенсом» или жулик (в большинстве случаев!), или недоумок. Так вот, «экстрасенс» и потомок ведьмы Коновалов убеждает детей в том, что американцев не было на Луне. Он обманывает детей, что мне представляется делом преступным. Будь я Путиным, я бы дополнил закон о наказании за «фейки» в отношении российской армии законом об уголовном преследовании за публичное распространение любой лжи, если уж вводить ограничения свободы слова. Замечу, что отечественная космонавтика, соревновавшаяся с американской в организации лунных экспедиций, никогда не ставила под сомнение факта многоразового посещения американцами Луны. Детальнейшая история лунных экспедиций изложена в монографии, изданной усилиями астронома Владимира Сурдина».

После публикации RTVI под сообщением о лекции на странице форума «Бумеранг» стали появляться критические комментарии, которые быстро удаляли. Так, главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов написал в комментариях «Позорище», после чего его пост был удален. Позднее число гневных комментариев стало расти, и администрация вовсе удалила запись о выступлении Коновалова. Сам Коновалов также удалил рассказ о своей «уникальной» поездке из своего блога.