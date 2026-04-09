Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в редакцию «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве. На месте работают следователи, во дворе здания припаркованы два автобуса Следственного комитета, передает корреспондент RTVI.

Сама «Новая газета» ранее сообщала, что адвокатов не пускают в здание, где находится часть сотрудников издания. По данным журналистов, силовики прибыли в офис около 12:00.

Адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы издания, перед выездом в редакцию написал в своем телеграм-канале, что ему удалось выяснить, что обыск проводит Следственный комитет Москвы, предположительно, из-за уголовного дела, связанного с некими публикациями.

Позднее на сайте ГУ МВД России по Москве появилась информация о расследовании уголовного дела о незаконном использовании персональных данных (статье 272.1 УК РФ). Оно, по данным ведомства, было возбуждено 10 марта. В министерстве уточнили, что речь идет о незаконном сборе, хранении, передаче и использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан.

В публикации МВД говорится, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили, что при подготовке статей и материалов негативного содержания о российских гражданах использовались информационные ресурсы с персональными данными. По версии следствия, в 2025 и 2026 годах на частных серверах хранения персональных данных осуществлялись поисковые запросы, полученная информация в дальнейшем использовалась для публикаций в телеграм-каналах.

В ведомстве также сообщили, что уже установлены лица, которые обращались к незаконным информационным ресурсам за персональными данными.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что силовики проверяют «Новую газету» на предмет связей с «Новой газетой. Европа»* и «Антивоенным комитетом России»**.

Источник агентства позднее заявил, что обыски проходят по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник»*** Олега Ролдугина.

UPD: РИА Новости пишет, что Ролдугина задержали и допрашивают по делу об использовании персональных данных.

В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал у «Новой газеты» лицензию СМИ. В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность организации Novaja Gazeta Europe* — юридического лица, которое в 2022 году создало интернет-издание «Новая газета. Европа»*.

В сентябре 2023 года Минюст России внес бывшего главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова*** в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также использовал зарубежные площадки для формирования негативного отношения к внешней и внутренней политике России.

* организация, признана в России нежелательной и иноагентом

** признан в России нежелательной организацией, террористической организацией и запрещен

*** внесены Минюстом России в реестр иноагентов