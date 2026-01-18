В Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома, один человек пострадал. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Позднее он уточнил, что пострадавших трое, включая двух детей. По данным Минобороны РФ, над регионом были сбиты шесть дронов.

«Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Меняйло также предупредил жителей о возможных сбоях в работе мобильной связи и интернета. Глава региона уточнил, что в аэропорту Владикавказа и Моздоке введен план «Ковер».

Он напомнил, что в республике действует запрет на публикацию любой информации, фото- и видеоматериалов, связанных с беспилотниками и работой систем ПВО, подчеркнув, что это вопрос общей безопасности.

Как писал телеграм-канал Shot, ночью в небе над Бесланом было слышно около 4—6 взрывов, первые два прозвучали в районе 5:40 утра (совпадает с мск). В результате атаки обломки одного из дронов упали на крышу жилого дома в Правобережном районе города, отмечалось в посте.

Позднее Меняйло заявил, что дал поручение обследовать поврежденную многоэтажку в Беслане. «После того как будет оценен ущерб, незамедлительно приступим к восстановительным работам. Всем пострадавшим жильцам дома окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

При этом глава республики уточнил, что в результате инцидента пострадали три человека: двое детей и один взрослый.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении двух вражеских дронов над регионом за прошедшие сутки — повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении воздушной атаки в Милютинском районе и Каменске-Шахтинском — информация о возможных разрушениях на земле уточняется. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — добавил он.

Над Брянской областью системы ПВО сбили 13 дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

По словам главы Воронежской области Александра Гусева, в ночь на 18 января, а также накануне вечером над Воронежем и тремя районами региона были обнаружены и уничтожены шесть беспилотников. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о сбитых дронах не сообщал, объявив ночью сначала о введении, а затем о снятии беспилотной опасности.

По данным Минобороны России, за ночь с 17 на 18 января системы ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над 12 регионами. Больше всего дронов сбито над Белгородской областью — 23, над Брянской — 13, по шесть — над Ростовской областью и Северной Осетией. Еще по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.