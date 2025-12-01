В районе Каспийска была предотвращена атака украинских беспилотников, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. В минздраве республики уточнили, что в результате инцидента пострадал ребенок.

Администрация города объявила тревогу в 03:45 часов утра.

Меликов уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы и заверил, что все делается для безопасности граждан и объектов.

Он попросил жителей Каспийска избегать открытых участков улиц, а также напомнил о запрете на публикацию информации о терактах, дронах, дислокации Минобороны и важной инфраструктуры.

«Будьте бдительны, доверяйте только официальным источникам!», — резюмировал он.

В Минздраве республики сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников на Каспийск пострадала 12-летняя девочка. Она была госпитализирована с легким ранением грудной клетки, сейчас, как отмечают врачи, ее жизни ничего не угрожает.

По данным «Осторожно, новости», в городе был также поврежден многоэтажный дом, который, со слов местных жителей, находится рядом с судостроительным заводом «Дагдизель».

Mash писал, что в Каспийске «произошел мощный взрыв», в результате которого повреждения получили не менее 15 автомобилей.

В общей сложности за прошедшую ночь, по данным Минобороны, были сбиты 32 украинских дрона. По четыре БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. По три — над Азовским морем и Ленинградской областью. Два беспилотника нейтрализовали над Воронежским регионом. И по одному ликвидировали над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса. Сейчас все они сняты.