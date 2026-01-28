Роскомнадзор (РКН) принял решение о блокировке сайта «Шикимори», являющегося русскоязычной платформой, посвященной аниме, манге и японской культуре, в связи с наличием на ресурсе материалов, связанных с пропагандой ЛГБТ* и детской порнографией. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем заявлении РКН отметил, что сайт «системно и целенаправленно распространяет материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, детской порнографией, способствует возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним, а также оказывает деструктивное влияние на детей».

В ведомстве уточнили, что ресурс был внесен в реестр запрещенных сайтов 26 января.

«Шикимори», работавший с 2011 года как онлайн-энциклопедия и социальная платформа, по данным РКН, является «зеркалом» сайта, доступ к которому ведомство ограничивает с 2019 года.

Ранее уже выявлялись и блокировались другие зеркальные копии этого ресурса. Ведомство ожидает, что администрация «Шикимори» удалит запрещенный контент.

В конце октября 2025 года, РКН заблокировал крупнейшую международную базу данных об аниме и манге MyAnimeList на основании закона о защите информации.

В декабре 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала о блокировке ряда порталов с аниме из-за распространения ЛГБТ-пропаганды, отметив, что причиной стало невыполнение требований об удалении такого контента.

*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.