Судебные приставы арестовали в порту Владивостока иностранное судно-грузовоз, которое столкнулось с российским сейнером и нанесло ему ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России.

«Сотрудники спецотделения судебных приставов по Приморскому краю ГМУ ФССП России арестовали иностранное судно-грузовоз, находящееся на рейде в акватории Амурского залива», — говорится в сообщении.

Решение об аресте как обеспечительной мере принял Арбитражный суд Приморского края.

Ранее грузовоз «совершил столкновение» с российским рыболовецким сейнером, в результате рыболовное судно получило «значительный ущерб», сказано в сообщении.

Пострадавшая сторона обратилась в суд с иском, в котором потребовала принять обеспечительные меры к владельцу иностранного судна.

Арестованное судно не может покинуть акваторию порта Владивостока до отмены обеспечительных мер, указывается в сообщении.

О каком судне идет речь, в ГМУ ФСПП не уточнили. По данным ИАА «ПортНьюс», это судно Eternal Light, которое ходит под флагом Палау (судовладелец Icargo Limited). Ранее грузовоз столкнулся с рыболовным судном «Хивач» (судовладелец АО «Т-Краб»). Российская компания подала исковое заявление о взыскании ущерба в размере 24,11 млн рублей, пишет «ПортНьюс».