Идея властей ввести туристический налог на аренду жилых домов стала неожиданностью для отрасли, заявил RTVI президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров. Он выразил опасение, что единый подход к взиманию налога без учета региональных особенностей может привести к стагнации малого бизнеса. По его оценке, рентабельность сохранится только у объектов с загрузкой выше 60%, а менее успешные могут закрыться.

С 1 января 2025 года в регионах России действует туристический налог — 1% (но не менее 100 рублей в сутки) от стоимости проживания в отелях, гостиницах и хостелах. К 2029 году его поэтапно повысят до 5%. Недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2026 году его ведомство и Минэкономразвития будут обсуждать введение турналога на аренду жилых домов. Он не исключил, что это может затронуть и аренду квартир.

Шаров признал, что для отрасли эти заявления властей — «реально новость», и она еще только «пытается это все осознать». По его словам, представители рынка подключили свои профессиональные и административные ресурсы, чтобы «максимально обсудить с государством этот вопрос», но пока непонятно, удастся ли это сделать.

«То или иное средство размещения, пускай самое малое — гостевой дом или рентовый бизнес, — на разных территориях требует индивидуального подхода. Но в первом приближении, когда не раскрываются инструменты взимания налога, мы очень боимся, что эти инструменты будут общие, без индивидуальных подходов. Это скажется, конечно, на стагнации объема услуг таких средств размещения. Мы очень боимся, что все будут усреднены, и это приведет к негативному результату», — сказал эксперт.

По мнению Шарова, одним при введении такого налога будет выгодно заниматься этим бизнесом, другим — ровно наоборот.

«Если средство размещения планирует свой финансовый план на загрузку больше, чем 60% по году, то это выгодная ситуация. Когда загрузка ниже, это приведет к стагнации такого бизнеса и закрыванию», — пояснил он.

Для ведущих туристических центров типа Суздаля (Владимирская область) введение турналога на аренду жилых домов будет «ощутимой» статьей пополнения бюджета, считает Шаров.

«Там гостевой бизнес занимает достаточно большой сегмент. Это будут ощутимые поступления. А если мы берем небольшие локации, например Палех, там, конечно, это будет совершенно незаметно», — добавил президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма.

Собеседник RTVI уточнил, что пока не совсем понятно, как будет действовать механизм начисления и взимания этого налога.

«Мы еще не знаем инструменты. Государство провозгласило, что оно это планирует, а инструменты “как” не раскрыло. Поэтому это и вызывает у нас вопросы. Когда вы оглашаете, оглашайте сразу и все инструменты — как это будет взиматься», — добавил эксперт.

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская ранее сообщила «Осторожно Media», что после введения туристического налога на аренду жилья цены, вероятно, вырастут. Собственники, скорее всего, переложат налог на арендаторов, включив эти расходы в стоимость аренды.