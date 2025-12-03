Цены на красную икру в России по сравнению с 2024 годом выросли на 63%, однако в течение 2025-го они снижались. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

С января по сентябрь прошлого года килограмм деликатеса стоил 4,1 тыс. рублей. В тот же период 2025-го его цена варьировалась от 7,3 тыс. в первом квартале до 5,9 тыс. рублей в третьем квартале.

По данным NTech, в этом году россияне стали меньше покупать красную икру как в натуральном выражении, так и в денежном. За девять месяцев продажи упали на 45,1% и 10,1% соответственно по сравнению с 2024 годом.

В преддверии Нового года могут вырасти оптовые цены на деликатес, однако на розничной торговле это скажется в меньшей степени, сообщил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов агентству ТАСС.

Он также напомнил о маркетинговых уловках. Сети магазинов в рамках предпраздничных акций снижают стоимость икры и других «якорных» продуктов, придя за которыми покупатель «по цепочке» берет другие товары уже не по скидкам, пояснил Ардалионов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что декабрьские распродажи техники могут оказаться маркетинговыми приемами. По его словам, в январе скидки часто бывают более честными из-за снижения спроса. Экономист предупредил, что в конце года стоимость планшетов, смартфонов, приставок и бытовой техники может «как проседать, так и резко подскакивать». Как он объяснил, это связано с перегруженной логистикой, ростом себестоимости и запуском технологического сбора с 2026 года.