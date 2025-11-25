Декабрьские распродажи техники могут оказаться маркетинговыми уловками, тогда как в январе скидки часто бывают более честными. Об этом сообщил Life.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Если в конце года динамика цен на технику нестабильна, то в январе на продукцию появляются скидки из-за снижения спроса, пояснил эксперт.

«Рассмотрите покупку в январе: в начале года часто бывают реальные скидки при снижении спроса и необходимости освободить склады», — отметил он.

Экономист предупредил, что в конце года стоимость планшетов, смартфонов, приставок и бытовой техники может «как проседать, так и резко подскакивать». Такая нестабильная динамика цен, по его словам, связана с несколькими факторами: перегруженной логистикой, ростом себестоимости и запуском технологического сбора с 2026 года.

В то же время Щербаченко отметил, что ритейлеры будут чистить склады перед новыми поставками и усиленно бороться за покупателя в преддверии праздников. Эксперт посоветовал внимательно следить за изменением цен, сравнивать предложения и проверять скидки.

Ранее Щербаченко подсчитал стоимость оливье на четверых человек в 2025 году. По его словам, приготовление праздничного салата обойдется в 701 рубль, что что на 100 рублей дороже, чем в 2024-м.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко в ноябре предупредил о возможном подорожании куриного мяса на 50% в преддверии Нового года. Это связано с изменением налоговой политики и ценами на электроэнергию и логистику на птицеводческих хозяйствах, объяснил он.