Разрешение Пентагона на передачу дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк») Украине может быть очередным политическим ходом президента США Дональда Трампа, за ним остается окончательное решение. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразия член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Трамп много раз меняет свои решения. Надо посмотреть, что он решит и не является ли это очередным его политическим ходом. Он под это дело может постараться что-нибудь выторговать», — порассуждал депутат.

Объяснить или предугадать политические решения Трампа невозможно, поскольку он «человек непредсказуемый», отметил Колесник. После того, как глава Белого дома сделает свой выбор, президент России Владимир Путин предпримет ответные действия, добавил депутат.

Политолог Дмитрий Журавлев также заявил «Ленте.ру», что окончательное решение по передаче Tomahawk Киеву будет зависеть от настроения американского лидера. По словам эксперта, у Трампа не получилось объединиться с Китаем против России, и теперь он не хочет «сжигать все мосты».

Журавлев отметил, что глава Белого дома руководствуется выгодой, и передача Украине ракет Tomahawk еще не означает их использование.

«Даже если он передаст ракеты «Томагавк» Украине, то не для того, чтоб ими стреляли. А для того, чтобы за них заплатили. <…> Конечно, лучше всего и для нас, и для США, чтобы эти ракеты в принципе не попали на Украину», — сказал собеседник «Ленты.ру».

О том, что Пентагон разрешил передачу Украине ракет «Томагавк», 31 октября сообщил CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, американское оборонное ведомство сочло, что такие поставки не несут рисков для арсеналов США. В то же время окончательное решение остается за Трампом, отмечает CNN.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что одобрение США поставок ракет Tomahawk Украине нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, а в случае их применения Москва даст «ошеломляющий» ответ.