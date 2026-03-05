Краснодарский краевой суд приговорил 23-летнего гражданина Румынии Давида-Адриана Керчо к 15 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщила объединенная пресс‑служба судов региона в четверг, 5 марта.

По версии следствия, в августе 2024 года Керчо получил информацию о месте размещения системы противовоздушной обороны (ПВО) в одной из воинских частей в Сочи. В этом городе он находился в качестве туриста.

В ноябре того же года Керчо, «не поддерживая политику России», самостоятельно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и заявил о намерении вступить в «Британский легион». В ответ ему предложили выехать из России взамен на сбор информации о российских военных объектах.

По данным следствия, 12 ноября 2024 года Керчо с помощью квадрокоптера собрал и передал украинскому куратору через мессенджер географические координаты и дополнительные данные о расположенной в Сочи системе ПВО, в том числе описание внешних характеристик средств и ограждения.

«При этом он осознавал, что переданные им представителю ГУР МОУ сведения, будут использованы украинской стороной против ВС РФ и могут повлечь потери среди личного состава и военной техники и другие негативные последствия для государства», — говорится в сообщении суда.

Суд признал Керчо виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.