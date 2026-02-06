МИД Азербайджана 6 февраля вручил ноту протеста российскому послу в республике Михаилу Евдокимову. Поводом стало заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, резко осудившего приговоры экс-лидерам Нагорного Карабаха, вынесенные судом в Баку. Затулин в разговоре с RTVI назвал реакцию Азербайджана «не впечатляющей обидой» на фоне «фактически отложенных смертных приговоров» армянским политикам.

Затулин отметил, что ему неизвестно содержание ноты протеста. Вместе с тем он привел цитату, которая, по его словам, принадлежит писателю Марку Твену: «Самый отъявленный вор не хочет увидеть себя в публичной галерее жуликов».

«А почему я о нем вспомнил? Потому что пробы негде ставить в действиях Азербайджана, когда дело касается плененных им руководителей Нагорного Карабаха, которые демонстративно были подвергнуты фактически отложенным смертным приговорам», — сказал депутат Госдумы.

Он отметил, что экс-президенты упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) ― 68-летний Аркадий Гукасян и 65-летний Бако Гукасян, которые получили по 20 лет лишения свободы, «в тюрьме вряд ли доживут до конца срока своего заключения, уже не говоря о том, что было роздано много пожизненных заключений».

«И с этой точки зрения меня не впечатляют обиды Азербайджана на заявление Лазаревского клуба [российско-армянская организация, созданная по инициативе Затулина в 2018 году — прим. RTVI]», — заявил Затулин.

5 февраля Бакинский военный суд приговорил к пожизненным срокам пятерых бывших руководителей НКР: экс-президента Араика Арутюняна, бывшего командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна и его заместителя Давида Манукяна, экс-главу МИД Давида Бабаяна и бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, поскольку на момент вынесения приговора им исполнилось 65 лет, что не позволяет назначить пожизненный срок. Власти Азербайджана обвинили фигурантов в совершении преступлений «против мира и человечности». Им вменили более 20 уголовных статей, в том числе о насильственном захвате и удержании власти, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме и его финансировании.

Затулин отметил, что после военной операции 2023 года, в результате которой НКР полностью перешла под контроль Азербайджана и прекратила существование, регион покинуло все проживающее там армянское население — 120 тысяч человек.

«И даже те десять человек, которые, по слухам, там оставались после того, как Карабах был полностью захвачен Азербайджаном, тоже за последнее время все до единого оттуда уехали. Эта характеристика того метода разрешения конфликта, который продемонстрировал Азербайджан. После этого обида Азербайджана на заявление, знаете, не дорогого стоит», — подчеркнул российский депутат.

Он сравнил реакцию властей республики на свое заявление с теми, «кто пишет на заборах или в интернете». Затулин отметил, что уже ознакомился с реакцией азербайджанских блогеров, которые, по словам депутата, годами «изощряются» в «оскорблении личного достоинства», за что в России есть основания привлекать к суду.

«И в реакции на это заявление, я это уже успел прочесть, — в данном случае не от правительства, от блогеров, — судя по всему, власти недалеко ушли от тех, кто пишет на заборах или в интернете», — заключил Затулин.

Реакция на приговор экс-лидерам НКР и протест Баку

После суда над армянскими политиками в Азербайджане Константин Затулин опубликовал заявление от имени российско-армянского Лазаревского клуба, в котором приговор назван «расправой», а также «позорным торжеством произвола и предательства».

«На самом деле в Баку <…> осудили право армянского населения Нагорного Карабаха на самоопределение, проявленное в процессе распада Советского Союза. Это была расправа, судилище, а не суд», — говорится в заявлении.

Затулин обратил внимание, что приговор экс-лидерам Карабаха был вынесен на следующий день после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев получили в ОАЭ премию имени шейха Заида «За человеческое братство». Депутат Госдумы обвинил армянского премьера в предательстве, заявив, что Пашинян «сдал» Нагорный Карабах и допустил изгнание армян из региона.

«Правительство Армении и Никол Пашинян <…> палец о палец не ударили для освобождения своих соотечественников, наших друзей и товарищей из плена. Этот позор теперь навеки с ними», — говорится в заявлении Лазаревского клуба.

Организация потребовала от Азербайджана освободить «всех незаконно удерживаемых и незаконно осужденных пленных», назвав их «жертвами мести зарвавшихся властей» республики.

МИД Азербайджана в ответ вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста. В ведомстве потребовали принять меры для прекращения «деструктивной деятельности таких лиц, как Затулин, которые пытаются нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отношениям между Азербайджаном и Россией».

МИД республики обвинил Затулина в том, что он выступает против суверенитета и целостности Азербайджана, «открыто демонстрирует поддержку сепаратизму» и пытается «исказить судебные решения» в отношении экс-лидеров Нагорного Карабаха, «используя при этом недопустимые выражения».