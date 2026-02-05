Пять бывших представителей руководства упраздненной Нагорно-Карабахской республики получили пожизненные сроки по приговору Бакинского военного суда, сообщает «Азертадж». Среди них экс-президент Араик Арутюнян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, экс-глава МИД Давид Бабаян экс-спикер парламента Давид Ишханян.

Еще два экс-президента бывшей непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Представители военно-политического руководства Нагорного Карабаха были задержаны осенью 2023 года. Во всех случаях озвученные бакинским судом сроки соответствуют тем, которые запрашивало азербайджанское гособвинение.

Из сообщений агентства следует, что преступления, вмененные Гукасяну и Саакяну, тоже предусматривают пожизненное наказание. Хотя суд признал обоих виновными, на момент вынесения приговора обоим уже исполнилось 65 лет, поэтому по закону им не могли назначить пожизненные сроки.

В то же время максимальный срок получил Давид Ишханян, которому в конце декабря исполнилось 67 лет.

Из всех осужденных самый старший Аркадий Гукасян — ему 68 лет.

Бако Саакяну — 65 лет, Левону Мнацканяну — 60, Давиду Манукяну — 54, Араику Арутюняну и Давиду Бабаяну — 52 года.

Оглашение приговоров продолжается, всего по делу проходят 15 человек. Среди них — бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, несколько месяцев занимавший должность премьера в правительстве НКР. Ему также грозит пожизненное лишение свободы.

Всем фигурантам азербайджанские власти предъявили обвинения в совершении преступлений «против мира и человечности». Им вменяют более чем 20 уголовных статей, в том числе о насильственном захвате и насильственном удержании власти, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме и его финансировании и др.

В Армении подсудимых считают политзаключенными, а сам процесс — «постановочным».

В советские времена Нагорно-Карабахская автономная область с преимущественно армянским населением входила в состав Азербайджанской ССР. После провозглашения Азербайджаном своей независимости в 1991 году регион также заявил о своем суверенитете, создав Нагорно-Карабахскую республику (сами армяне называют ее Арцах). После этого разгорелась четырехлетняя война, по итогам которой Азербайджан потерял контроль над бывшей автономией и еще семью районами.

Нагорно-Карабахская республика не была признана в мире и по-прежнему считалась частью международно признанной территории Азербайджана. В сентябре 2023 года в результате азербайджанской военной операции Баку установил полный контроль над регионом. В результате практически все его армянское население покинуло свои дома, а сама республика прекратила существование.