Сторона обвинения запросила наказание в виде пожизненного заключения для бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Он обвиняется в создании незаконных вооруженных формирований, финансировании терроризма и незаконном пересечении азербайджанской границы, сообщает «Азертадж».

«Сегодня на судебном заседании в Бакинском военном суде выступил прокурор <…> В своем выступлении прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы», — подтвердили эту информацию в бакинском военном суде, пишет РИА «Новости.

Рубен Варданян занимал позицию госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября по февраль 2023 года. Осенью 2023 года он был задержан при попытке выехать в Армению после перехода территории республики под контроль Азербайджана в результате военных действий.

В декабре 2024 года стало известно, что Варданяну предъявили 45 обвинений по 20 статьям. Его сын Давид сообщил, что дело в отношении мужчины содержит 25 тысяч страниц с текстом на азербайджанском языке.

Для ознакомления с делом бывшему госминистру непризнанной республики предоставили переводчика, который был назначен следователем и прокуратурой. Сам Варданян заявил, что уголовное дело в его отношении насчитывает 422 тома, для изучения которых ему выделили 21 рабочий день.

В апреле 2024 года он объявил голодовку в одном из СИЗО Баку, требуя без предварительных условий освободить его самого и прочих армянских заключенных из азербайджанских тюрем. Родственники Варданяна заявили, что власти Азербайджана удерживают его незаконно.

В декабре того же года его сын сообщил RTVI, что Варданяну запретили коммуницировать с адвокатами, а доступ к нему с целью предоставления правовой защиты был предоставлен лишь местным азербайджанским юристам.