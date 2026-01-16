Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что намерен обратиться в МИД в связи с иском американского инвестфонда Noble Capital RSD к России на $225 млрд по царским долгам. Он напомнил, что Россия не является правопреемником Российской империи.

Американский инвестфонд Noble Capital RSD в июне 2025 года обратился в федеральный суд США по округу Колумбия с требованиями к Российской Федерации, Минфину, ЦБ и Фонду национального благосостояния. Истец называет себя владельцем облигаций Российской империи с номиналом $25 млн, выпущенных в 1916 году через National City Bank of New York. Бумаги предусматривали выплату в долларах с золотой оговоркой и ставкой 5,5% годовых. Noble Capital RSD настаивает, что после распада СССР обязательства перешли к РФ и требует взыскать с нее $225,8 млрд с учетом процентов и золотой оговорки. Фонд также добивается, чтобы выплаты по иску проводились за счет замороженных российских активов. Суд постановил дать ответ на исковое заявление Noble Capital RSD не позднее 29 января 2026 года.

«Советский Союз все царские долги аннулировал»

«Я намерен обратиться в МИД России со своей озабоченностью по данному вопросу», — сказал депутат.

Обухов отметил, что царские долги «не должны признаваться в том числе за давностью», а также по причине того, что Россия не является правопреемником Российской империи. Он также обратил внимание на то, что «англосаксонское право вообще-то прецедентное». «Но вот поковырялись и говорят: „А нам так кажется“», — указал парламентарий.

Ситуация «не настолько бравурная», выразил мнение Обухов. Он напомнил, что Россия — государство-правопреемник СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал и «стоял до самого конца на этой позиции».

«Но потом появилось „наше все“ в лице товарища [Виктора] Черномырдина, который какие-то царские долги Франции заплатил», — сказал собеседник RTVI.

«Кто сильнее, тот и прав»

Российская Федерация выплатила долги СССР и взяла на себя все обязательства других частей Советского Союза, в связи с чем «возможны казусы», продолжил Обухов.

«А почему вы выплатить долги предлагаете Российской Федерации? А почему, допустим, Финляндии не предлагаете? Она тоже была частью Российской империи. А что вы Польше не предлагаете? Она тоже была частью Российской империи», — задается вопросами депутат.

Сам Обухов признает, что подобные рассуждение — это «разговоры в пользу бедных», потому что «кто сильнее, тот и прав». «И вот они нашли новую юридическую закорючку», — заявил парламентарий.

«Слабых бьют»

Иск американского инвестфонда к России Обухов назвал следствием того, что на четвертый год военной операции на Украине российские власти пока не доказали, что «бить нас и угрожать нам опасно».

«Как в свое время говорил Иосиф Виссарионович Сталин, а еще недавно и Владимир Владимирович Путин: „Слабых бьют“», — посетовал депутат.

По его словам, события последних лет свидетельствуют о том, что Россия пока не нашла адекватного ответа на международные угрозы. «А раз мы не нашли, то дальше оппоненты начинают стучаться, как в гоголевском „Вии“ — искать, где же слабое звено в круге», — добавил Обухов.

«Не забываем четыре года СВО на Украине, хотя собирались проводить военно-полицейскую операцию, не забываем уход из Сирии, не забываем поражение в Венесуэле, не забываем демонстративные аресты наших танкеров теневого флота — хоть под флагом России, хоть без флага», — напомнил парламентарий.

Ситуация с международным правом изменилась, о него стали вытирать ноги, считает Обухов.

«На примере [экс-президента Венесуэлы Николаса] Мадуро они показали, что могут жонглировать международным правом. То есть вроде бы глава государства имеет абсолютный иммунитет, но его выкрадывают, как простого наркопреступника. <…> Поэтому все рассуждения, что раньше эти иски не прокатывали, а теперь прокатят… Ну, раньше президентов с иммунитетом не хватали, раньше на лидера Советского Союза международный уголовный трибунал не возбуждал уголовное дело, и наши лидеры не опасались ездить в ту или иную страну, действует там Римский статут или не действует. Так что мир изменился в сторону прямого разбоя и права сильного», — заключил собеседник RTVI.