Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что намерен обратиться в МИД в связи с иском американского инвестфонда Noble Capital RSD к России на $225 млрд по царским долгам. Он напомнил, что Россия не является правопреемником Российской империи.
Американский инвестфонд Noble Capital RSD в июне 2025 года обратился в федеральный суд США по округу Колумбия с требованиями к Российской Федерации, Минфину, ЦБ и Фонду национального благосостояния. Истец называет себя владельцем облигаций Российской империи с номиналом $25 млн, выпущенных в 1916 году через National City Bank of New York. Бумаги предусматривали выплату в долларах с золотой оговоркой и ставкой 5,5% годовых.
Noble Capital RSD настаивает, что после распада СССР обязательства перешли к РФ и требует взыскать с нее $225,8 млрд с учетом процентов и золотой оговорки. Фонд также добивается, чтобы выплаты по иску проводились за счет замороженных российских активов.
«Советский Союз все царские долги аннулировал»
«Я намерен обратиться в МИД России со своей озабоченностью по данному вопросу», — сказал депутат.
Обухов отметил, что царские долги «не должны признаваться в том числе за давностью», а также по причине того, что Россия не является правопреемником Российской империи. Он также обратил внимание на то, что «англосаксонское право вообще-то прецедентное». «Но вот поковырялись и говорят: „А нам так кажется“», — указал парламентарий.
Ситуация «не настолько бравурная», выразил мнение Обухов. Он напомнил, что Россия — государство-правопреемник СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал и «стоял до самого конца на этой позиции».
«Но потом появилось „наше все“ в лице товарища [Виктора] Черномырдина, который какие-то царские долги Франции заплатил», — сказал собеседник RTVI.
«Кто сильнее, тот и прав»
Российская Федерация выплатила долги СССР и взяла на себя все обязательства других частей Советского Союза, в связи с чем «возможны казусы», продолжил Обухов.
«А почему вы выплатить долги предлагаете Российской Федерации? А почему, допустим, Финляндии не предлагаете? Она тоже была частью Российской империи. А что вы Польше не предлагаете? Она тоже была частью Российской империи», — задается вопросами депутат.
Сам Обухов признает, что подобные рассуждение — это «разговоры в пользу бедных», потому что «кто сильнее, тот и прав». «И вот они нашли новую юридическую закорючку», — заявил парламентарий.
«Слабых бьют»
Иск американского инвестфонда к России Обухов назвал следствием того, что на четвертый год военной операции на Украине российские власти пока не доказали, что «бить нас и угрожать нам опасно».
«Как в свое время говорил Иосиф Виссарионович Сталин, а еще недавно и Владимир Владимирович Путин: „Слабых бьют“», — посетовал депутат.
По его словам, события последних лет свидетельствуют о том, что Россия пока не нашла адекватного ответа на международные угрозы. «А раз мы не нашли, то дальше оппоненты начинают стучаться, как в гоголевском „Вии“ — искать, где же слабое звено в круге», — добавил Обухов.
«Не забываем четыре года СВО на Украине, хотя собирались проводить военно-полицейскую операцию, не забываем уход из Сирии, не забываем поражение в Венесуэле, не забываем демонстративные аресты наших танкеров теневого флота — хоть под флагом России, хоть без флага», — напомнил парламентарий.
Ситуация с международным правом изменилась, о него стали вытирать ноги, считает Обухов.
«На примере [экс-президента Венесуэлы Николаса] Мадуро они показали, что могут жонглировать международным правом. То есть вроде бы глава государства имеет абсолютный иммунитет, но его выкрадывают, как простого наркопреступника. <…> Поэтому все рассуждения, что раньше эти иски не прокатывали, а теперь прокатят… Ну, раньше президентов с иммунитетом не хватали, раньше на лидера Советского Союза международный уголовный трибунал не возбуждал уголовное дело, и наши лидеры не опасались ездить в ту или иную страну, действует там Римский статут или не действует. Так что мир изменился в сторону прямого разбоя и права сильного», — заключил собеседник RTVI.
Российские юристы в разговоре с РБК оценили шансы Noble Capital на победу как крайне низкие. Эксперты указали, что американские суды уже рассматривали и отклоняли аналогичные иски по тем же облигациям 1916 года. Адвокат-международник Денис Крауялис предположил, что процесс может использоваться для тактического давления и тестирования границ права, а создание дополнительного юридического риска вокруг российских активов может влиять на переговорные позиции США и России по урегулированию российско-украиннского конфликта.