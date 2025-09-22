Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая в Молдове примером демократии в стиле президента страны Майи Санду. Ранее на молдавском ТВ прервали показ советской картины 1973 года из-за «милитаристского контекста и политического содержания».

«Демократия по Санду», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в ее телеграм-канале.

На инцидент также отреагировал помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, он старается не замечать «всякого рода глупости», но это «особый случай».

«Молдавские власти «царя запретили» <…>. Запретить комедию Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания»… Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят!» — написал Мединский в своем телеграм-канале.

Трансляцию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на канале «Мосфильм HD» прервали в Молдове из-за «милитаристского контекста и политического содержания». Вместо этого в эфире появилась надпись о прекращении показа на время демонстрации «программы с содержанием, запрещенным п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах».

Согласно этой статье, поставщикам контента запрещается ретранслировать продукцию информационного, аналитического, военного и политического характера, созданную в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, не являющихся членами Евросоюза, а также не в США либо Канаде. Кодекс предусматривает исключения только для фильмов и развлекательных программ, содержание которых не подпадает под определение «милитаристского».