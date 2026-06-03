Крупнейший в Германии оборонный концерн Rheinmetall стал ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы на сумму €47,2 млн, пишет РБК. Истцы — Московская городская военная прокуратура и подконтрольное Минобороны АО «Гарнизон» — требуют взыскать эти деньги за срыв контракта на строительство центра боевой подготовки в Мулино Нижегородской области после введения санкций в 2014 году.

Процесс проходит в закрытом режиме по требованию прокуратуры, которая сослалась на риск разглашения сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, рассказали источники издания.

Контракт, о котором идет речь, был заключен в 2011 году. Rheinmetall обязался построить учебный центр для военных в Мулино к середине 2014 года. Для подготовки солдат также планировали закупить тренажеры немецкого производства, в том числе лазерные имитаторы стрельбы для отработки навыков ведения огня.

После присоединения Крыма к России в 2014 году и введения первых масштабных западных санкций власти ФРГ сочли военный экспорт в Россию недопустимым. Министерство экономики Германии отозвало разрешение на участие в строительстве российского военного полигона.

Центр боевой подготовки в Мулино действует с 2015 года. По данным ТАСС, работы на полигоне вели совместно Rheinmetall и Спецстрой России. После выхода немцев из проекта оборудование, которое планировалось закупить у концерна, поставила компания «Гарнизон». В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин побывал на полигоне в Мулино, где прошел основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». По его словам, в общей сложности в мероприятиях по отработке практических действий приняли участие 100 тыс. человек и 25 иностранных делегаций.

Минобороны РФ в том же 2014 году официально направило Rheinmetall уведомление с финансовыми претензиями. Также ведомство попыталось оштрафовать концерн через швейцарский суд, но эти требования были оставлены без удовлетворения.

Нынешний иск к Rheinmetall может быть удовлетворен российским судом, но исполнение такого решения представляет проблему. Как отметили в разговоре с РБК юристы, у западных ответчиков по таким спорам, как правило, нет значительных активов в России, за счет которых можно было бы взыскать эту сумму. С немецким оборонным концерном ситуация обстоит именно так.

По словам партнера Orchards Алексея Станкевича, в случае решения в пользу российских истцов им, вероятнее всего, придется добиваться исполнения решения в зарубежных юрисдикциях. Однако в реалиях сегодняшнего дня перспективы чего-то добиться там выглядят скорее теоретическими, заключил он.

Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова отметила, что решение Арбитражного суда Москвы не будет обладать автоматической юридической силой для иностранных судов. Вместе с тем у решения российского суда будет и практическая ценность: оно позволит зафиксировать требования и сформировать правовую позицию для дальнейших действий.