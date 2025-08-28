Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, позволяющий выявить сразу 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. В ведомстве заявили, что это первая в стране система «с таким широким спектром диагностики».

«Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что тест-система обладает высокой точностью, а все ее компоненты производятся в России, что «исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения».

22 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя сообщение о разработке теста, позволяющего выявить 25 респираторных вирусов, сообщила, что его производство было запущено в июле.

Она также рассказала, как эта тест-система будет работать: «Мы один раз берем мазок, проводим исследование сразу на широкую линейку и понимаем: это грипп, парагрипп, риновирус или какой-то иной респираторный вирус».

23 августа Попова заявила, что в России растет число пациентов, у которых выявили новый штамм коронавируса под названием «Стратус», сейчас их 384. При этом она уточнила, что заболевших «будет еще больше».

«Течение легкое, и “Стратус” не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того, чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства», — заявила Попова