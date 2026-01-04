Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на один из документов правительства.
Согласно документу кабмина, Министерство здравоохранения должно до 1 апреля добавить в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия».
В 2025 году в России утвердили Стратегию действий в интересах старшего поколения и план по ее реализации на следующие пять лет. Она включает «дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти также обещают обеспечить большее число пожилых людей лечением на дому. «Для тех, кому сложно позаботиться о себе самостоятельно, развиваем систему долговременного ухода, чтобы к концу 2030 года она была доступна для полумиллиона человек», — цитировала Мишустина «Российская газета».
В России проживают более 35 миллионов граждан старшего возраста, в ближайшие 15 лет их число вырастет на 9 миллионов человек, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.