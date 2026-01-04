Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на один из документов правительства.

Согласно документу кабмина, Министерство здравоохранения должно до 1 апреля добавить в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия».

В 2025 году в России утвердили Стратегию действий в интересах старшего поколения и план по ее реализации на следующие пять лет. Она включает «дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.