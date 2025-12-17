Жители большего числа регионов должны получить возможность брать семейную ипотеку на льготных условиях, а пары, у которых рождается четвертый ребенок — полное списание долга. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина. Она отметила, что соответствующие предложение уже внесены в правительство.

Депутат обратила внимание, что взять ипотечный кредит под 2% на данный момент можно лишь в селах и на Дальнем Востоке. По ее словам, инфраструктура там развита не лучшим образом, поэтому люди не очень активно рассматривают покупку недвижимости в этих регионах.

По этой причине, считает Останина, льготную ипотеку для семей с детьми нужно выдавать и в других регионах. Кроме того, в некоторых из них нужно рассмотреть возможность нулевой ставки по ипотеке.

«Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание», — заявила Останина.

Накануне председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что программа семейной ипотеки не способствует повышению рождаемости в стране, хотя ее и запускали с этой целью. Кроме того, она отметила, что ипотека не должна заставлять россиян переезжать в столичный регион и предложила выдавать ее в том регионе, где семья проживает на данный момент.

Ранее Останина обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой расширить действие семейной ипотеки на рынок вторичной недвижимости. В обращении к главе Минфина она отметила, что сейчас есть некоторые территориальные ограничения при покупке «вторички», возможность купить ее есть лишь в 901 населенном пункте страны.

По словам депутата, министерство должно самостоятельно определить территории, где есть вторичное жилье для продажи, а строительство не ведется. В апреле текущего года россияне получили возможность брать льготную ипотеку на вторичное жилье, однако лишь в городах, где объемы строительства значительно ниже.