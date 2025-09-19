В России нужно ввести «жесточайшую» уголовную ответственность за пропаганду зацепинга, предложил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По мнению парламентария, зацепинг по своей природе «схож с суицидом», поэтому его необходимо приравнять «к виду психологического расстройства». Людей, которые увлекаются этим, необходимо лечить в специализированных учреждениях, убежден Милонов.

«Если же нет признаков психиатрии, надо посмотреть родителей, чем они занимаются», — добавил он.

Милонов отметил, что администраторов пабликов, которые пропагандируют зацепинг, следует привлекать к уголовной ответственности, а посты — удалять. «Наша главная задача — оградить тех, кто еще не втянут в эту историю», — заключил депутат.

10 сентября на крыше электрички, прибывшей к станции станции Чапаевка в Одинцовском городском округе Подмосковья, обнаружили обгоревшее тело юноши. Как писал «Московский комсомолец», 18-летний студент колледжа залез на крышу вагона и во время движения поезда случайно дотронулся рукой до реостата, в результате чего получил сильный удар током.

По данным газеты, молодой человек воспитывался в неблагополучной семье, с 14 лет занимался экстримом и нередко попадал в полицию. Летом он получил сильный ожог после катания на крыше электрички, после чего, как сообщал «МК», пообещал друзьям, что больше не будет «шатать токоприемники».

В начале сентября 19-летний житель Москвы Даниил Дележанов получил 10 месяцев исправительных работ по делу о вовлечении подростков в зацепинг (ч. 1 ст. 151.2 УК). По данным прокуратуры, молодой человек, «осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава», показывал подросткам способ такого проезда и «склонял их к занятию зацепингом». В результате несовершеннолетние катались на крышах поездов вместе с Дележановым или самостоятельно.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для зацеперов в 40 раз — от двух до четырех тысяч рублей. Ранее штраф составлял 100 рублей, эта сумма не менялась на протяжении 20 лет. Соавтор закона экс-сенатор Ирина Рукавишникова связывала необходимость изменений с ростом числа нарушений, в результате которых подростки получают травмы или погибают.