Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева обратить внимание на участившиеся случаи использования автомобильных номеров без российского флага. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

По словам Фадеева, покупая новые автомобили, некоторые граждане специально перевешивают на них ранее выданные номерные знаки и «сознательно» делают их дубликат без триколора. При этом он отметил, что единого стандарта для автомобильных знаков нет, а ГОСТы противоречат друг другу в вопросе нанесения российского флага на номера.

Фадеев предположил, что автомобилисты, которые ездят без триколора, руководствуются «явно не» соображениями эстетики.

«То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание», — говорится в письме Фадеева главе МВД.

Председатель СПЧ предложил установить единый стандарт для государственных регистрационных знаков (ГРЗ) и дать водителям год на приведение номеров в соответствие. Он подчеркнул, что изменения не станут финансовой проблемой, учитывая «на каких автомобилях приходится видеть ГРЗ без триколора».

Фадеев отметил, что его предложение не касается номеров квадратной формы, которые устанавливают владельцы автомобилей японского и американского производства.