Неправительственную организацию «Репортеры без границ»* внесли в список организаций, чья деятельность нежелательна на территории России. Это следует из данных на сайте Министерства юстиции.

Решение о признании организации нежелательной было принято Генеральной прокуратурой 23 июля 2025 года. Причины для принятия этого решения не уточняются.

Международная организация «Репортеры без границ»*, центральный офис которой расположен в Париже, была основана в 1985 году в Монпелье. Организация заявляет своей целью защиту свободной прессы, борьбу с цензурой, обеспечение свободы слова и освобождение журналистов, попавших в заключение из-за профессиональной деятельности.

С 2002 года «Репортеры без границ»* публикуют на своем сайте Всемирный индекс свободы прессы. Организация также имеет консультативный статус при ООН и ЮНЕСКО. В отчете за 2022 год представители организации назвали его рекордным по числу журналистов, помещенных под стражу по всему миру.

Помимо этого, «Репортеры без границ»* выражали озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в России после начала специальной военной операции. В частности, организация писала, что в течение года на территории России почти всем независимым средствам массовой информации была запрещена дальнейшая деятельность, а сами медиа были заблокированы и/или внесены в реестр иностранных агентов.

«Репортеры без границ»* утверждали, что большая часть оставшихся в России журналистов оказались поставлены в ситуацию, когда они были вынуждены перейти на подпольную деятельность ввиду возможного уголовного наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах.

По информации организации, на тот момент в заключении находились не менее 18 журналистов, среди которых было восемь украинцев, задержанных в Крыму. Помимо этого, «Репортеры без границ»* назвали приговор журналисту Ивану Сафронову, вынесенный по делу о государственной измене и предусматривающий 22 года лишения свободы в колонии, самым суровым наказанием для представителя СМИ за весь год.

В апреле 2024 года Роскомнадзор сообщил о решении ограничить доступ к сайту организации за распространение фейков о специальной военной операции.

