Генеральная прокуратура России внесла канадскую организацию Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) в перечень нежелательных на территории страны. Согласно сообщению на сайте ведомства, финансовый фонд, который с 1986 года находится под оперативным управлением Министерства международных отношений и торговли Канады, обвиняется в проведении деятельности, направленной против российской безопасности.

В заявлении надзорного органа утверждается, что под прикрытием проектной и грантовой работы CFLI занимается целенаправленной пропагандой для формирования негативного восприятия России. По версии Генпрокуратуры, конечной целью этой деятельности является подрыв отношений и разрыв связей между Москвой и политическими элитами других стран.

Также в сообщении указывается, что фонд, работающий более чем в 120 государствах, использует финансирование для продвижения политических интересов и ценностных приоритетов Оттавы. В качестве примера приводятся проекты, связанные с поддержкой ЛГБТ*-движения, которое в России признано экстремистским и запрещено.

В декабре 2025 года Генпрокуратура аналогичным образом ограничила деятельность одного из старейших американских высших учебных учреждений — Университета Джорджа Вашингтона** (The George Washington University). Основанием послужила работа аналитического центра при вузе, который, по мнению ведомства, предоставляет площадку для антироссийских выступлений и докладов, дискредитирующих политику России, включая проведение специальной военной операции.

Признание деятельности иностранной организации нежелательной влечет за собой серьезные последствия: ее представительства на территории России должны быть закрыты, любые финансовые транзакции с ней прекращены, а распространение ее материалов запрещено. Для физических лиц, сотрудничающих с такой организацией, может наступить административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено

** признан в России нежелательной организацией