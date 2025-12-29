Генпрокуратура России внесла Университет Джорджа Вашингтона (The George Washington University) — одно из старейших частных американских высших учебных учреждений, основанное в 1821 году, — в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В заявлении надзорного органа указано, что университет обвиняется в использовании своих ресурсов для поддержки иностранных агентов и финансирования антироссийских акций, направленных на дискредитацию страны в связи со специальной военной операцией.

Генпрокуратура утверждает, что для этих целей при университете был создан специализированный аналитический центр, а также запущен медиаресурс, который распространяет материалы уже запрещенных в России организаций и призывает к усилению санкционного давления со стороны США.

Это решение является частью последовательной политики российских властей по ограничению деятельности иностранных структур. Ранее, 24 декабря 2025 года, нежелательной была признана коалиция B4Ukraine*, а за неделю до этого аналогичный статус получила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle**.

Согласно российскому законодательству, признание организации нежелательной влечет за собой полный запрет ее работы в стране. Любое сотрудничество с такой организацией, включая финансирование и распространение ее материалов, карается административной и уголовной ответственностью. Максимальное наказание может достигать пяти лет лишения свободы с последующим запретом занимать определенные должности на срок до десяти лет. По состоянию на конец 2025 года в реестре Минюста России числится 291 организация с таким статусом.

* признана нежелательной в России организацией

**внесена Минюстом России в реестр иноагентов и признана нежелательной в России организацией