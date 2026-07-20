Украинские военные наносят удары по гражданским объектам и мирному населению, эта тактика «выйдет им боком», заявил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал атаку ВСУ на Московский регион.

«Мы усиливаем удары по логистике, по портам, по военным объектам. Я думаю, что, как говорил наш президент, каждый наш следующий удар будет сильнее предыдущего в ответ на действия украинских террористов», — заявил Джабаров.

Сенатор также назвал Украину страной, которая не воюет по военным законам. Кроме того, он выразил мнение, что эскалация в рамках конфликта будет усиливаться.

В ночь на 20 июля Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате пострадали 10 человек, в том числе три гражданина Китая и один ребенок. Повреждены несколько жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры, на территории индустриального парка «Южные врата» произошел пожар.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 19 июля до утра понедельника в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Большую часть БПЛА нейтрализовали «на дальних подступах», 85 беспилотников уничтожили на подлете к столице, сообщил градоначальник.

По факту атаки на Московский регион СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).