Медицинский картель с нарушениями на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей действовал в России на закупках товаров для реабилитации, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем телеграм-канале.

Антимонопольщики уточнили, что в ходе проверок им удалось выявить нарушения в семи российских регионах при проведении торгов на поставку расходных медицинских изделий, включая технические средства для реабилитации.

В результате ФАС завела дело на две компании — ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса», предупредив, что в случае установления вины обеих организаций им будут грозить оборотные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», торгующая применяемыми в медицинских целях изделиями компания «Огис Трейд» учреждена Сергиево-посадской местной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и зарегистрирована в Москве.

23 июля в отношении нее было возбуждено дело о банкротстве. Она участвовала в 774 торгах по госзаказам и получила 500 контрактов, 71 из которых был прекращен, а по 33 ей начислили неустойки. В качестве подозрительного фактора указана «концентрация на одного госзаказчика», с которым у компании было заключено более половины всех ее госконтрактов. Также известно, что в рамках торгов «Огис Трейд» подавал в ФАС жалобы, которые антимонопольщики признали необоснованными.

В апреле 2023 года отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Адыгея, будучи заказчиком, просило признать «Огис Трейд» недобросовестным поставщиком — после того как компания в одностороннем порядке отказалась выполнить заказ на поставку подгузников для взрослых инвалидам. Но Комиссия Адыгейского УФАС России, изучив жалобу и контракт, пришло к выводу, что в действиях «Огис Трейд» не было признаков недобросовестного поведения.

Торговый дом «Эмса» тоже зарегистрирован в Москве, его головной компанией является ВОРДИ — Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. ТД участвовал в 36 торгах по госзаказам и все выиграл, но 12 из них были прекращены, а по 6 контрактам начислены неустойки.

Наибольшее количество контрактов по госзаказам обе компании заключили с отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Башкортостан, «Огис Трейд» — на 2 млрд рублей, а торговый дом «Эмса» — на 4,7 млрд рублей.