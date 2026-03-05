В 2025 году работодатели заметно расширили найм кандидатов старше 45 лет на рабочие специальности, следует из статистики, которой с RTVI поделился сервис «Авито Работа». В целом число таких предложений выросло на 23%, а по ряду профессий — в 2,5 раза. В лидерах — автомаляры (+156% год к году), обрубщики (+155%) и обработчики рыбы (+152%); при этом средние предлагаемые зарплаты по этим позициям доходили до 156 тыс. руб. в месяц.

Автомаляры и сборщики мебели: где нужны сотрудники старше 45 лет

Работодатели готовы предлагать все больше вакансий сотрудникам старше 45 лет, рассказал RTVI Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». “В 2025 году таких предложений стало на 23% больше по сравнению с 2024 годом. При этом количество откликов на вакансии с отметкой «подходит в том числе для кандидатов 45+» выросло на 24% год к году”, — пояснил он.

Лидером по росту спроса у работодателей стали автомаляры: вакансий за год стало на 156% больше, средняя предлагаемая зарплата — 155 793 руб. в месяц, следует из данных «Авито Работы».

Почти так же быстро рос спрос на обрубщиков: число вакансий увеличилось на 155%, средняя предлагаемая зарплата — 109 627 руб. в месяц, следует из данных «Авито Работы». Обрубщик — рабочий литейного производства: он механически обрабатывает изделия после отливки.

Заметный рост был и у обработчиков рыбы: вакансий стало на 152% больше, подсчитали в сервисе. В среднем по этой позиции работодатели предлагали 150 201 руб. в месяц.

«Средние зарплатные предложения зависят от региона, графика и формата занятости, а также от специализации и квалификации. Поэтому фактический доход может отличаться и меняться в зависимости от нагрузки, проекта и системы выплат»,— уточнил Губанов.

Самый заметный рост откликов у соискателей 45+ пришёлся на три сферы: производство непродовольственных потребительских товаров (+143%), ЖКХ и городская инфраструктура (+129%) и юриспруденцию (+114%), следует из данных «Авито Работы».

Тренд двусторонний: компании расширяют найм, а кандидаты 45+ активнее выходят на рынок. По данным «Авито Работы», число резюме россиян 45—64 лет в 2025 году выросло на 73% год к году, а средние зарплатные ожидания достигли 73 995 руб. в месяц (+10% за год).

По уровню активности эта группа сопоставима с другими возрастами: у соискателей 35—44 лет число резюме выросло на 70% (ожидания — 71 951 руб.), у 25—34 лет — на 52% (69 515 руб.), у 18—24 лет — на 48% (54 416 руб.) год к году.

«Ожидания по зарплате зависят от опыта, региона и формата работы: кандидаты могут искать полную или частичную занятость, сменный график или гибкий режим»,— добавил Губанов.

Губанов отметил рост активности кандидатов 45+ в прикладных профессиях. Резюме сборщиков мебели прибавили 170% (106 235 руб. ожиданий в месяц), водителей-дальнобойщиков — 169% (185 921 руб.), специалистов по закупкам — 161% (83 230 руб.), следует из данных «Авито Работы».

«Соискатели 45+ чаще выбирают профессии в растущих отраслях, где понятны условия, зона ответственности и стабильность занятости. Для них важно работать в современной среде, но с выстроенными процессами, предсказуемой нагрузкой и долгосрочными перспективами»,— считает эксперт.

Привлечение кандидатов 45+ всё чаще становится для компаний способом укрепить команды, добавил Губанов. По его словам, это специалисты в активной фазе карьеры — с устойчивой экспертизой, управленческими и коммуникационными навыками и высокой ответственностью за результат. Обычно у них системный взгляд на процессы, и они быстрее включаются в работу — без долгой адаптации, отметил он.

Предпенсионеры и пенсионеры тоже востребованы

Работодатели всё чаще рассматривают кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста: за год число вакансий для них выросло на 7%, рассказал Роман Губанов.

Сильнее всего прибавили предложения для диспетчеров — на 171% в 2025 году, средняя предлагаемая оплата составила 47 351 руб. в месяц. Вакансий для электрогазосварщиков стало больше на 127% (82 526 руб. в месяц). Спрос на контролеров вырос вдвое (+100%), среднее предложение — 63 385 руб. в месяц. Контролер следит, чтобы процессы, продукция или финансы соответствовали правилам и стандартам.

«Эти профессии часто подходят кандидатам старшего возраста: там нередко бывает гибкий график и не требуется долгая адаптация. Это помогает быстрее включаться в работу и совмещать занятость с личными делами, сохраняя социальную активность»,— уточнил Губанов.

Кандидаты 55+ тоже усилили активность: резюме с готовностью к полной занятости выросли на 96%, к смешанному формату — на 65%, к частичной занятости — на 63%; готовность к переезду упоминали на 25% чаще, следует из данных «Авито Работы».

В «Авито Работе» также отмечают рост интереса к обучению: упоминания курсов и сертификатов в резюме увеличились на 27%, а среди кандидатов 55—64 лет навыки работы с ИИ-инструментами стали указывать на 21% чаще. По словам Губанова, это отражает стремление соискателей сохранять конкурентоспособность за счет развития навыков.

Почему так происходит

Дефицит кадров, демографические сдвиги и растущий спрос на квалификацию заставляют компании пересматривать подходы к найму, рассказали RTVI в SuperJob. По данным опроса сервиса, за 19 лет доля россиян, которые сталкивались с возрастной дискриминацией при трудоустройстве, снизилась с 63% до 50%.

При этом возраст остается фактором риска в ряде сфер. «Объективные барьеры для зрелых людей есть в отраслях с тяжелым интенсивным трудом — промышленности, строительстве, добыче сырья: с возрастом снижаются физические возможности, растут риски для здоровья и травматизма. Предвзятость возможна и там, где важен “молодой” имидж — в fashion-ритейле и индустрии гостеприимства»,— уточнили в SuperJob.