По два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард» были утверждены специалистами Института русского языка им. Виноградова Российской академии наук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный по распоряжению правительства орфографического словаря русского языка как государственного.

В соответствии с положениями словаря, разработанного институтом им. Виноградова, в разговорной речи допускаются формы произношения, которых заменяют в этих словах слог «ли» на «ль» — «мильон» и «мильярд».

Аналогичная норма произношения зафиксирована в словаре и по отношению к производным от этих числительных, так как «миллионный» и «миллиардный» — «мильонный» и «мильярдный» соответственно.

Как отмечают составители в предисловии к словарю, в его обновленной версии были зафиксированы орфографические нормы, исключающие диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие и оскорбительные слова, однако она не преследовала целью нормализацию современного употребления тех или иных слов, поскольку для решения этой задачи предназначается толковый словарь.

Помимо этого, в словаре оговаривается, что включенные в него слова могут считаться стилистически нейтральными, в то время как необходимость следовать специфике употребления государственного языка в текстах, предназначенных для разных сфер деятельности, стала причиной включения пометок к некоторым из словарных единиц «для передачи разговорного произношения».

Ранее сообщалось, что авторы орфографического словаря, опубликованного на ресурсе «Академос» Института русского языка РАН, внесли в него 657 слов, включая такие словарные единицы как «тиктокер», «пауэрбанк», «смузи», «личка» и «океюшки».