Капитал Марка Курцера, генерального директора одной из крупнейших медицинских компаний в России «МД Медикал Груп» (бренд «Мать и дитя»), достиг $1,3 млрд. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, за год стоимость акций «МД Медикал Груп» на Московской бирже выросла почти на 45%, до 1475 рублей. Сейчас пакет акций, принадлежащий Курцеру, оценивается в 5,2 млрд рублей ($975 млн). Forbes также подсчитал, что с 2013 года бизнесмен получил от компании дивидендов примерно на 18,8 млрд рублей (без вычета налогов).

Помимо этого, Курцер инвестировал в несколько медицинских проектов. В их числе биотехнологическая фирма «АйВиФарма», которая занимается разработкой препаратов для репродуктивной сферы, телемедицинский сервис «Доктис», а также лаборатория «Эвоген», специализирующаяся на медицинской генетике.

Как указывает Forbes, Курцер стал первым российским миллиардером, заработавшим состояние в сфере медицины. До этого в рейтинг издания попадали лишь владельцы фармацевтических производств (Виктор Харитонин, Егор Кульков и Викрам Пуния) и основатели компаний-дистрибьюторов лекарств (Вадим Якунин, Алексей Репик и Эдуард Нетылько).

Чем известен Марк Курцер

Марк Курцер — выпускник 2-го Московского государственного медицинского института имени Пирогова. Бизнесмен рассказывал, что решение об учебе в медицинском за него приняли родители, однако впоследствии он связал жизнь с этой профессией.

«Я вдруг почувствовал, что могу помогать людям, что я востребован, что мои знания могут спасти от больших проблем человека, и я дальше стал развиваться», — вспоминал он.

На четвертом курсе института Курцер выбрал специализацию «акушерство и гинекология». После ординатуры он продолжил научную деятельность на этой кафедре, параллельно работая акушером‑гинекологом в 31‑й городской клинической больнице Москвы.

В 1994 году Курцер возглавил только что открывшийся в столице Центр планирования семьи и репродукции. С 2003 по 2013 год он занимал должность главного акушера‑гинеколога в департаменте здравоохранения Москвы.

«Это была экспертная деятельность на общественных началах — я не получал никакую зарплату. Я писал заключения, оперировал тяжелых пациентов, занимался маршрутизацией пациентов. <…> Некоторых пациентов забирал к себе, других ехал оперировать — в зависимости от их состояния», — рассказывал он.

В 2000-х годах Курцер занялся бизнесом. В 2006 году открылась клиника «Мать и дитя», за два года она вышла на полную загрузку. В 2010-м «Мать и дитя» становится группой компаний, которая в 2013-м открыла госпиталь-роддом в подмосковном Лапино. Проект стоимостью 2,9 млрд рублей был реализован на кредитные средства банка ВТБ. За первый год работы выучка больницы достигла 1 млрд рублей.

В 2016 году Курцера избрали академиком Российской академии наук (РАН) по отделению медицинских наук за внедрение новаторских методик в акушерстве и гинекологии. В том же году он первым в России провел открытую операцию на плоде при пороке Spina bifida (расщепление позвоночника). За достижения в области фетальной хирургии Курцеру и команде врачей присудили Всероссийскую премию в области перинатальной медицины «Первые лица-2016».