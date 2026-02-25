Для маркетплейсов в России будут введены единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, передает корреспондент RTVI.

«Что из важного содержится <…> в новом законе — <…> это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа. Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — заявил глава правительства.

Как рассказал Мишустин, новые инициативы правительства также предусматривают проверку сведений о товарах через государственные информационные системы и реестры. По словам премьера, существенное влияние на защиту интересов потребителей и бизнеса должен оказывать закон о платформенной экономике, принятый в 2025 году.

«Благодаря этому закону, содержащему многие положения, платформы будут обязаны предупреждать граждан о технической возможности предъявить требования к продавцу на возврат товара, что очень важно, ненадлежащего качества», — сказал он.

Мишустин добавил, что правительство продолжает работу над принятием подзаконных актов. Он указал, что платформенная экономика в России не сводится только к маркетплейсам, поскольку в стране активно развиваются логистические и медицинские платформы, а также платформы частичной занятости. На фоне начавшейся «платформизации» отраслей Мишустин призвал думать об отраслях экономики глобально.