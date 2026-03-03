Министерство просвещения России анонсировало введение устного экзамена по истории для учащихся девятых классов. Нововведение начнет действовать с 2027-2028 учебного года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

По словам министра, устное испытание станет допуском к государственной итоговой аттестации. Школьники будут сдавать его в период с января по апрель. Кравцов напомнил, что в едином госэкзамене уже предусмотрено историческое сочинение, и теперь аналогичная проверка понимания материала вводится на более раннем этапе.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ежегодно устный экзамен будут сдавать около 1,5 миллиона девятиклассников. В ведомстве уточнили, что Федеральный институт педагогических измерений приступит к разработке модели проведения испытания и экзаменационных заданий. Планируется их апробация в регионах, а также широкое профессиональное обсуждение.

В пресс-службе Минпросвещения добавили, что все экзаменационные материалы создадут в соответствии с содержанием государственных учебников истории. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, демонстрируя понимание исторических процессов.

Мнения экспертов

Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов в беседе с MIR24.TV назвал нововведение давно назревшей необходимостью. По его мнению, знание истории родной страны — важная составляющая формирования личности выпускника. Он напомнил, что в советское время история была обязательным выпускным экзаменом.

Ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов в комментарии «Российской газете» отметил, что устный формат позволит оценить не просто механическое запоминание фактов, а умение школьников выстраивать причинно-следственные связи и аргументировать свою позицию. По его словам, это способствует развитию критического мышления и помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях.

Однако не все специалисты поддерживают инициативу. Член совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН усомнился, что нововведение поможет школьному образованию. Он указал на дефицит педагогических кадров и высокую нагрузку на учителей. По его мнению, любые изменения требуют ресурсов, которых в школах сейчас нет. Казаков также обратил внимание, что решение не обсуждалось с учительским сообществом и стало для педагогов неожиданностью.