В России появились новые дорожные знаки. С 1 января вступают в силу изменения в национальный стандарт, касающиеся дорожных знаков и разметки. Документ, утвержденный Росстандартом, вводит несколько новых обозначений и корректирует некоторые существующие нормы.

Среди нововведений — появление новых пиктограмм для знака «Платная парковка». Теперь на табличках могут появиться отдельные графические символы, указывающие на способы оплаты: «оплата через приложение», «SMS» и другие.

Также вводится специальная табличка «Глухие пешеходы» для информирования водителей о возможном появлении на проезжей части людей с нарушениями слуха.

Помимо этого, стандартизируется вертикальный знак «Стоп-линия», появляются новые знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие».

Минимальная ширина парковочного места вдоль проезжей части уменьшается с 2,5 до 2,25 метров.

По заявлению властей, изменения направлены не только на уточнение правил, но и на снижение уровня «визуального шума» на дорогах. Планируется, что новые, более информативные знаки позволят демонтировать часть старых. Например, в Москве в соответствии с обновленным стандартом планируется убрать около 55 тысяч знаков из примерно 900 тысяч существующих. Конкретные сроки повсеместного внедрения нововведений будут определяться местными властями.