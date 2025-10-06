В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов — об этом на стратегической сессии форума «Биопром» сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. По её словам, интерес к банановодству в стране начал формироваться ещё в прошлом году, и сейчас этот тренд выходит на практический уровень.

«У нас тренд по бананам пошёл как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», — заявила глава Минсельхоза, подчеркнув, что отечественное сельское хозяйство способно освоить практически любые культуры при наличии технологий и воли.

В подтверждение своих слов министр привела пример обращения селекционера, который попросил Минсельхоз помочь с поставкой саженцев красного киви — экзотического фрукта, ранее не культивировавшегося в России.

«Он говорит: достаньте мне саженцы красного киви. Это может казаться смешным сейчас, но объективно мы можем вырастить всё, что угодно», — отметила Лут, акцентируя внимание на растущем потенциале отечественной агротехнологии.

Идея выращивания бананов в России обсуждается уже не первый год. Ещё в ноябре 2024 года Лут заявляла, что ведомство изучает опыт Казахстана, где подобные проекты уже реализуются, и не исключает аналогичного пути для российских регионов. Подтверждением серьёзности намерений стало решение правительства РФ, принятое в июле 2025 года: бананы были официально включены в перечень сельскохозяйственной продукции страны. Это формально открывает возможность для господдержки, субсидирования и развития инфраструктуры под тропические культуры.

В 2024 году сообщалось, что первый в России комплекс для выращивания бананов и других тропических фруктов, включая авокадо и манго, появится в Ставропольском крае — на 46 гектарах территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск». Глава этого моногорода Михаил Миненков рассказывал, что планируется построить 4-5 комплексов по 100−150 тысяч квадратных метров каждый.

По его оценке, если комплекс удастся ввести в эксплуатацию в 2025 году, то первый урожай появится уже весной 2026 года — и далее их можно будет собирать каждые полгода. Миненков уточнял, что теплицы пригодны также для выращивания маракуйи, миндаля и фисташек. Он также утверждал, что проект заведомо рентабелен, поскольку уже опробован тем же инвестором в «соседней стране СНГ».

По словам Миненкова, выращенные в российских теплицах бананы «будут конкурентны» с импортируемыми из Турции и других стран. «Проект для страны и для края новый, интересный. У нас есть опыт в проектах в области сельского хозяйства. Для Невинномысска странно звучало, что мы будем выращивать яблоки, черешню, а на сегодня эти проекты реализованы», — подчеркивал он.

В минувшем январе директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов анонсировал, что первые выращенные в России бананы можно будет попробовать уже в конце 2025 года. «Сегодня мы подтверждаем, что это возможно», — говорил Платонов.

Легко ли вырастить тепличные бананы

Выращивание бананов в теплицах позволяет культивировать тропическую культуру даже в умеренных и холодных климатических зонах. Это технически сложный, но реализуемый процесс. Согласно данным Международного института тропического сельского хозяйства (IITA) и исследований, опубликованных в журнале Acta Horticulturae, бананы требуют стабильной температуры 25—30 °C, высокой влажности (70—85 %) и интенсивного освещения (не менее 12 часов в сутки). В тепличных условиях эти параметры можно контролировать, что особенно важно в регионах с коротким световым днём и низкими температурами.

Одним из ключевых факторов успешного выращивания является выбор сортов. Для теплиц чаще всего используют карликовые сорта, такие как Dwarf Cavendish или Super Dwarf Red, которые достигают высоты 1,5—2 м и лучше адаптированы к ограниченным пространствам. Почва должна быть лёгкой, хорошо дренированной и богатой органикой; оптимальный pH — 5,5—7,0. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды, так как корневая система банана чувствительна к переувлажнению.

Согласно рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS), бананы в теплицах нуждаются в подкормке каждые 2—3 недели комплексными удобрениями с высоким содержанием калия и азота. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию для предотвращения развития грибковых заболеваний, таких как фузариозное увядание. Первое плодоношение обычно наступает через 9—15 месяцев после посадки. При соблюдении агротехнических требований урожайность в теплице может составлять до 20—30 кг с одного растения.