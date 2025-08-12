В российских торговых центрах становится популярным «зыринг» — форма досуга, когда люди приходят не за шопингом, а чтобы просто погулять, понаблюдать за другими и ощутить энергию общественного пространства. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса в ТРЦ «Марко Молл» среди 1,4 тысячи респондентов младше 30 лет.

Согласно данным проведенного исследования, осознанный шопинг характерен лишь для 26,1% молодых посетителей ТЦ. 23,3% регулярно приходят без намерения покупать, а 35,6% допускают такие визиты эпизодически.

Для большинства опрошенных (51,7%) поход в торговый центр — это целенаправленный шопинг или участие в активностях. Треть (35%) выбирают моллы для встреч с друзьями, а каждый третий (34,4%) идет туда просто перекусить.

Эксперты характеризуют «зыринг» как новый потребительский тренд, где совершение покупок становится второстепенной целью молодых посетителей ТЦ. Согласно данным, лишь 32,2% молодых покупателей до 30 лет посвящают всё время визита шоппингу. Для 23,9% на покупки уходит около половины времени, а 28,3% тратят на них менее 25% своего пребывания в торговом центре.

В июле «Ведомости», ссылаясь на исследование Fashion Consulting Group и «МТС геоэффект», писали, что, согласно статистике, средняя продолжительность посещения торговых центров в России снизилась на 50%. Если в первом квартале 2024 года посетители проводили в ТЦ 2,5-3 часа, то в аналогичный период 2025 года это время сократилось до 1-1,5 часов.

Эксперты отмечают, что эпоха продолжительных шопинг-марафонов в торговых центрах подходит к концу. Вместо этого потребители переходят к новому формату — быстрым и осознанным покупкам. Современные покупатели, особенно в мегаполисах, предпочитают сначала изучить ассортимент в интернете, а в ТЦ направляются лишь за конкретными, заранее выбранными товарами.

Еще одним фактором, повлиявшим на сокращение времени посещения ТЦ, стал массовый уход международных fashion-ритейлеров, включая Zara, H&M и Uniqlo. До 2022 года именно эти бренды выступали главными «магнитами» для посетителей торговых центров. Однако сегодня потребители чаще приобретают их продукцию через онлайн-маркетплейсы.

Как отмечает NF Group, резкое снижение трафика вынудило большинство арендаторов требовать пересмотра арендных ставок в сторону уменьшения. По оценкам компании, доходы операторов торговых площадей сократились на 25—40%.

Торговые центры постепенно теряют еще одну важную функцию — роль места для обеденных перерывов, отмечают «Ведомости». Раньше офисные работники часто выбирали фудкорты ТЦ для обеда, совмещая прием пищи с шопингом после работы. Однако с появлением быстрых сервисов доставки еды необходимость посещать шумные фудкорты практически исчезла.