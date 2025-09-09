Из Молдовы пытались ввезти в Россию 300 кг наркотиков под видом яблок, сообщает Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Груз задержан таможенниками в сотрудничестве с ФСБ.

По данным ФТС, в Московской области была остановлена фура, которая перевозила 21 тонну молдавских яблок.

Во время осмотра в полуприцепе были обнаружены три тайника, где лежали 106 брикетов. В них, как уточняется в сообщении, находились наркотики синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш.

«За их реализацию на “черном” рынке можно выручить около 250 млн рублей», — добавили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

В июне ФТС сообщала, что сотрудники таможни пресекли контрабанду 500 кг прекурсоров для производства метадона. «Этого хватило бы для изготовления 2 млн доз запрещенных веществ», — уточняли в ведомстве.

По данным службы, 25-летний выходец из Молдовы заказал фуру для перевозки груза в Ленинградскую область, который привезли на арендованный склад под видом стройматериалов. Мужчина задержали с поличным, он заявил, что планировал передать сырье сообщникам.

При обыске склада были обнаружены еще 6 кг марихуаны и 13 канистр с неизвестной жидкостью, а в квартире подозреваемого — стеклянные курительные трубки.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Задержанный был отправлен в СИЗО