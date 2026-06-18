В РЦП считают, что последние события в Киево-Печерской Лавре следует воспринимать «в контексте всего происходящего» в церковной жизни Украины, включая попытки изгнать из Лавры каноническую Украинскую православную церковь. Такую позицию в беседе с RTVI озвучил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По мнению представителя РПЦ, попытки президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать солидарность с пострадавшей Лаврой «не имеет никакого основания в его собственном религиозном вероисповедании».

«Наверное, никто не может остаться безучастным к кадрам, которые показывают нам горящие разрушенные храмы, церкви. Это происходит, к сожалению, повсеместно по линии боевого соприкосновения, украинские власти нанесли ущерб очень многим церквям там. Что касается Лавры, то это совершенно особый вопрос. Киево-Печерская Лавра — это колыбель русского православия, с которым связано появление и развитие нашей Святой Руси. Там почивают мощи Нестора-лестописца, преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерских святых и многих других», — сказал Вахтанг Кипшидзе.

По словам собеседника RTVI, «с момента своего пребывания у власти те, кто в Киеве определяют политику в отношении Церкви, сделали Лавру мишенью для своей деятельности» — так, у канонической Украинской Православной Церкви отобраны некоторые соборы Киево-Печерской Лавры.

«Кстати, тот собор, который горел [Успенский собор], фактически закрыт для верующих Украинской Православной Церкви. Он предоставлен раскольникам [ПЦУ], которые там, насколько я понимаю, пытаются из каких-то сторонних лиц создать видимость посещаемости этих храмов Лавры», — рассказал Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, они «остаются пустыми, потому что никто не хочет идти в раскольничью церковь — по крайней мере, из тех, кто всегда ходил в Лавру».

«Поэтому, скорбя о том, что этой церкви, которая, кстати, является новостроем, это не историческая церковь (Успенский собор был взорван в ноябре 1941 года во время нацистской оккупации, в 2000 году частично восстановленный собор был освящен. — Прим. RTVI), нанесён ущерб — мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло, — мы должны понимать: всё то, что сейчас происходит в Лавре, — это по факту срежиссированные государством и внешними по отношению к Украине силами раскол», — заявил представитель РПЦ.

По словам Вахтанга Кипшидзе, это «раскол, который усугубляется, который стоит свободы многим священнослужителям канонической Церкви, с которыми делают всё, что угодно, — их хватают, их мобилизуют на фронт вопреки тысячелетней практике христианства, когда священнослужители не должны, не могут брать в руки оружие; некоторых обвиняют в том, чего они совершать не могли, в каких-то предательствах, сажают незаконно в тюрьму».

«Вот когда мы всё это видим, то, честно говоря, тот шок, который мы, естественно, испытываем при виде горящих церквей, воспринимается в контексте всего происходящего. Ну и, конечно, я думаю, что любой здравомыслящий человек не может не заметить совершенно намеренную попытку украинской власти извлечь максимально возможный медийный капитал из этого события», — считает Вахтанг Кипшидзе.

Успенский собор Киево-Печерской Лавры загорелся в ночь на 15 июня. Украинская сторона обвинила в ударе Россию, в Миноборны России заявили, что «Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят».

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской Лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — говорится в заявлении Минобороны.

В беседе с RTVI замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский не может демонстрировать солидарность с пострадавшей Лаврой.

«Все знают и на Украине, это всем известно, что президент Зеленский не является христианином. Он не крещён, и, скажем так, он не из христианской семьи. Поэтому его попытка продемонстрировать какую-то солидарность, как минимум, не имеет никакого основания в его собственном религиозном вероисповедании», — считает Вахтанг Кипшидзе.

В 2020 году в интервью The Times of Israel Владимир Зеленский признал, что редко касается темы религии, поскольку это для него очень личная тема. Он рассказал, что рос в нерелигиозной и неортодоксальной семье. «Обычная советская еврейская семья», — говорил президент Украины.

«Я думаю, что, конечно, есть такие люди, которые могут это делать, — отметил Вахтанг Кипшидзе, отвечая на уточняющий вопрос RTVI о том, почему человек нерелигиозный или исповедующий ту или иную конфессию не может выражать солидарность с представителями другой религии. — Но искренность человека, который целенаправленно борется с канонической Украинской Православной Церковью, сажает митрополитов и епископов в тюрьму (кстати, нарушения прав канонической Украинской Православной Церкви подтверждаются некоторыми докладами ООН), вызывает очень большие вопросы».