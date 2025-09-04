В Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Судно осуществляло сельхозобработку полей, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Крушение произошло в районе села Зимарово утром 4 сентября. По предварительной информации, погиб пилот. При падении судно не загорелось — жертв и разрушений на земле нет, добавил собеседник ТАСС.

Ранее в Рязанской области уже происходили катастрофы с этой моделью самолета. Так, в июне 2020 года Х-32 «Бекас» разбился на территории Шиловского района. Тогда судно выполняло авиахимические работы, погиб пилот 1967 года рождения.

Следствие установило, что у владельца самолета было свидетельство пилота и документ о регистрации гражданского воздушного судна. Однако он не уведомил соответствующие органы о том, что будет совершать полет.

Среди причин крушения рассматривали ошибку пилотирования, техническую неисправность воздушного судна и плохие погодные условия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).