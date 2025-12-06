В Волге обнаружили тела пропавших неделю назад 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

6 декабря спасатели вытащили их останки из реки на Новой набережной рядом с улицей Провиантская. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), причина смерти обоих молодых людей устанавливается. По данным Следкома, последний раз молодых людей видели 29 ноября на Вольской улице.

Как уточняет «СарИнформ», погибли рэпер Денис Насенков и бывшая фехтовальщица Виолетта Горшкова. Они познакомились 26 ноября в общей компании, понравились друг другу и стали проводить время вместе. 28 ноября Горшкова оставила телефон подруге и отправилась на встречу с Насенковым. После этого пара перестала выходить на связь.

В начале декабря к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Собеседники «СарИнформ» утверждают, что молодые люди пропали внезапно, «будто их похитили», а их документы и некоторые предметы одежды якобы были впоследствии найдены в мусорке в центре города.

По данным источника «МК.RU Саратов», на телах молодых людей не обнаружено следов насилия.

Мать Насенкова Олеся Мухина рассказала РЕН ТВ, что ее сын погиб в результате несчастного случая. По ее словам, Горшкова, с которой она не была знакома, поскользнулась на мосту и упала в реку, а молодой человек попытался ее спасти. Эту версию Мухиной изложил отец погибшей девушки.

«Девочка была в сапожках, но без шубы. Она поскользнулась на мосту и упала в Волгу. А Денис был без кроссовок и без куртки — он прыгнул спасать эту девочку, и они утонули», — пересказала историю женщина.