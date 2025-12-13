В результате атаки БПЛА на Саратовскую область один из дронов попал в жилой дом, погибли два человека, повреждено несколько квартир. Об этом сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

«Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, представители власти проведут поквартирный обход, деньги на восстановление поврежденных объектов будут выделены.

«Первоочередная задача — в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. <…> Все основные работы планируется завершить в течение дня», — добавил он.

Кроме того, Бусаргин рассказал, что во время атаки беспилотников были выбиты несколько окон в детском саду и поликлинике, где на тот момент ни детей, ни пациентов не было. Для жителей поврежденных квартир организован пункт временного размещения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью «на территории одного городского округа, а также одного района на юге» региона были уничтожены четыре беспилотника, пострадавших нет.

«В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные работы», — рассказал он.

Как пишет Shot, сегодня ночью жители Саратова и Энгельса слышали не менее 10 взрывов, вероятно, связанных с работой систем ПВО. Ранее в аэропортах Саратова и Пензы были введены (а потом и сняты) ограничения на вылет и прием самолетов.

По данным Минобороны России, всего за ночь был сбит 41 беспилотник самолетного типа. Из них 28 — над Саратовской областью, по четыре — над Воронежской и Ростовской, два — над Белгородской областью и один — над Волгоградской областью. Еще два — над Крымом.