Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок, сообщает глава столицы в своем телеграм-канале.

В центре будут производить медизделия из полимеров и композитов лоя использования в хирургии, нейрохирургии, акушерстве и гинекологии, оториноларингологии, экстракорпоральном оплодотворении, протезировании, ангиопластике и службе крови. Отмечается, что центр поможет повысить качество и доступность высокотехнологичной медпомощи.

В проектные группы центра инжиниринговых разработок входят врачи, инженеры, химики, математики и биологи, которые будут заниматься как реинжинирингом, так и собственными разработками с применением цифровых интеллектуальных технологий.

Он будет оборудован конструкторским бюро, участками литья полимеров, 3D-печати и прототипирования, грануляции и экструзии полимерных трубок и филамента.

«Современное оборудование позволит выполнять широкий спектр инжиниринговых, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создавать конструкторскую и технологическую документацию, изготавливать мелкие серии изделий, а также подбирать крупносерийное оборудование для заказчика и обучать его производственный персонал», — говорится в публикации mos.ru.

Кроме того, Собянин сообщил о создании колледжа при университете, который будет работать в основном по заказу города Москвы и готовить медицинских сестер.

Он начнет работу уже 1 сентября 2026 года, а в первый учебный год планируется набрать 220 студентов, которые будут проходить обучение по таким профилям, как анестезиология и реаниматология, операционное дело, рентгенология.