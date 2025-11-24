Сербский оппозиционный политик, лидер партии «Двери» Иван Костич заявил RTVI, что не верит информации о том, будто президент Сербии Александр Вучич принимал участие в «человеческом сафари» во время Боснийской войны.

«Не знаю ничего. Не верю», — ответил Костич на вопрос RTVI.

В ноябре прокуратура Милана начала расследование предполагаемой охоты на людей, которую, как утверждают утечки в СМИ, устраивали для иностранных туристов за примерно €80—100 тыс. в пересчете на современные деньги.

Сообщается, что эти «туристы-снайперы» платили солдатам армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, чтобы покупать «туры» в Сараево и стрелять по мирным жителям. Это происходило во время четырехлетней осады города в 1992—1996 годах. Самого Караджича в 2016-м Международный трибунал по бывшей Югославии признал виновным в военных преступлениях и приговорил к пожизненному сроку.

Хорватский журналист-расследователь Домагой Маргетич обвинил Александра Вучича в участии в «человеческих сафари». В МИД Сербии раскритиковали эти обвинения, заявив, что это «пример скоординированного распространения дезинформации, направленной на подрыв репутации» республики и ее высших институтов.

«МИД Республики Сербия решительно осуждает и с серьезной обеспокоенностью отмечает распространение в некоторых иностранных СМИ сенсационных и необоснованных утверждений относительно предполагаемой роли президента Сербии Александра Вучича в военных событиях в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах, включая сфабрикованные истории о так называемых «человеческих сафари» во время осады Сараево», — говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич на своей странице в соцсети Х призвал Вучича подать в суд и взыскать «астрономические суммы» с тех, кто «выдумывает и распространяет эти позорные истории».