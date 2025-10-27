В Севастополе два человека погибли и еще 20 пострадали в результате крушения плавучего крана во время проведения ремонтных работ на морском заводе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Дело открыто по факту «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Его ход взял на контроль исполняющий обязанности руководителя ГСУ.

По данным следователей, в настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее о ЧП рассказал губернатор области Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.В 17:35 он сообщил о 15 пострадавших, семь из которых, по его словам, госпитализировали с травмами легкой и средней тяжести. Спустя два часа губернатор принес соболезнования родным и близким двоих погибших.

По данным ForPost, инцидент произошел между 15:30 и 15:45. Судя по всему, речь идет о плавкране ПК-700 «Григорий Просянкин» грузоподъемностью в 700 тонн, отмечает издание. Судно было названо в честь руководителя Северного машиностроительного предприятия (Севмаша). Его заложили на стапеле Севморзавода в ноябре 2018 года, завершить его строительство предполагалось к концу 2020 года, однако сделать это так и не удалось, уточняет ForPost.

Издание отмечает, что плавкран был достроен всего на 65%. Процесс заморозили из-за возникших проблем с финансированием. По данным источников ForPost, в 2023 году планировалось, что корпус ПК-700 разрежут на три части и переведут в Северодвинск для достройки.